Необходимый объем вакцин на сегодняшний день имеется

Нас не устраивают темпы вакцинации от коронавируса в Нур-Султане и ряде регионов страны, сообщил на брифинге заместитель премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

2,4 млн запаса вакцин у нас имеется. Кроме этого, мы обеспечим поставку в течение двух недель около 2 млн вакцин дополнительно. Темпы вакцинации, честно говоря, нас не устраивают. Это касается ряда наших областей и город Нур-Султан. Поэтому требования по увеличению количества вакцинации будем усиливать. Задачу поставили - довести до 70 тыс. человек в сутки, - сообщил Тугжанов.

Он добавил, что необходимый объем вакцин на сегодняшний день имеется, но с учетом новых вызовов в Правительстве вынуждены принять новые меры.

По словам министра здравоохранения Алексея Цой, в ведомстве занимаются прогнозированием, проводят аналитику, так как надо понимать процесс распространения "индийского" штамма по стране.

Появились признаки в Алматы, помимо Нур-Султана. У нас в целом система здравоохранения отстроена по реагированию, коечный фонд с оборудованием в случае необходимости можно будет развернуть как минимум в два раза. Трехмесячный запас лекарств и СИЗ у нас есть. Готовность большая. В целом, находимся в стабильной ситуации, помимо Нур-Султана. В самом городе был создан штаб с привлечением всех специалистов, - отметил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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