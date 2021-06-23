Погранпост "Кордай" временно закрыли из-за больного КВИ

Об этом сообщили в КСЭК.

Зараженный КВИ казахстанец прибыл на территорию страны через пограничный пункт "Кордай". По приказу начальника пункта пропуска было принято решение о временном закрытии поста, сообщает zakon.kz.

22 июня в Жамбылской области на центральном посту "Кордай", расположенном на казахстанско-кыргызской границе, был выявлен больной COVID-19, прибывший из соседней страны. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы сообщили о данном факте руководителю Кордайского районного санитарно-эпидемиологического управления и в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области.

После чего в срочном порядке были приняты меры по изоляции больного и его близких. Граждане помещены в изолятор, расположенный на территории пограничного пункта пропуска. Позже специалисты санэпидслужбы вызвали бригаду "скорой помощи". По приказу начальника пост "Кордай" был временно закрыт. Дезинфекторами проведены все необходимые мероприятия по обработке учреждения поста. После вентиляции учреждения пост возобновил работу. КСЭК

Отметается, что с начала текущего года через государственную границу Жамбылской области прошли 185 050 человек, 23 из которых - зараженные COVID-19.

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