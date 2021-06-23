Выборы акимов проводятся в интересах жителей сел - Токаев

Президент провел совещание по вопросам выборов сельских акимов.

Президент Казахстана на совещании заявил, что выборы акимов проводятся в интересах жителей сел, передает zakon.kz.

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Более 40% населения Казахстана проживает в селах. Как считает Президент, выборы акимов проводятся, прежде всего, в интересах жителей этих населенных пунктов.

Уверен, что предстоящие выборы придадут новый импульс политическим реформам и откроют возможности для вовлечения граждан в процессы управления страной и принятия решений, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на усилении партийной конкуренции. Он отметил, что выдвижение кандидатов от партий укрепит институциональную целостность государства и будет способствовать более открытому политическому процессу.

При этом Президент указал на высокую ответственность исполнительных органов в регионах.

Акимы - прямые представители власти в каждом населенном пункте. Общественность оценивает эффективность всей государственной системы управления, исходя из деятельности акимов. Поэтому очень важно правильно организовать предстоящие выборы, которые должны отвечать требованиям эффективного государства и справедливого общества, - заявил глава государства.

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