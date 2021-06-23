Ошибка или злой умысел - Токаев высказался о коррупции чиновников

Об этом он заявил на совещании.

Президент поручил акимам провести системную работу по устранению коррупционных рисков во вверенных им регионах, отметив, что антикоррупционная служба должна разумно подходить к выполнению стоящих перед ними задач, сообщает zakon.kz.

Как я уже говорил, если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. В орбиту уголовного преследования должны вовлекаться чиновники, которые намеренно пошли на совершение коррупционных преступлений, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в выступлении было уделено проблемам, связанным с участившимися в ходе прошедшего отопительного сезона несчастными случаями, пожарами, технологическими авариями. Глава государства указал на необходимость принять исчерпывающие меры по обеспечению готовности к оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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