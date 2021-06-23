Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Новый учебный год пройдет в полноценном режиме - Президент 

Фото: edu.mcfr.kz 23 июня 2021, 17:27

Он дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме, сообщает zakon.kz.

По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года.

Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬6
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахскую традицию аменгерство предлагают узаконить в Казахстане
Модель сделала 39 операций ради обладания груди 11-го размера