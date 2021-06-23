Он дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме, сообщает zakon.kz.

По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года.

Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

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