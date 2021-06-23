Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Он дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме, сообщает zakon.kz.
По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года.
Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!