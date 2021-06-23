Что изменилось в законодательстве о ГЧП

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Срок реализации проекта государственно-частного партнерства теперь составляет от пяти до тридцати лет.
Законодательство о ГЧП предусматривало определение частного партнера двумя способами: конкурс и прямые переговоры. Согласно внесенным изменениям и дополнениям от 2 января 2021 года, внедрен новый способ отбора частного партнера - аукцион по аналогии с международной практикой, где действует продажа контрактов через аукционы. В Казахстане подобная аналогия используется в недропользовании, сообщает zakon.kz.
К принципам ГЧП добавлен новый принцип - "принцип ценности для населения", исключительные признаки ГЧП дополнены признаком "осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта ГЧП".
Срок реализации проекта государственно-частного партнерства составлял от трех до тридцати лет, теперь составляет от пяти до тридцати лет.
Период эксплуатации объекта ГЧП устанавливается на срок не менее 5 лет.
Также внедрен запрет на перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором ГЧП, на более ранние периоды в целях снижения нагрузки на бюджет, за исключением случаев досрочного ввода в эксплуатацию объекта ГЧП. Выплата компенсации инвестиционных затрат будет осуществляться равномерными долями в течение срока, составляющего не менее 5 лет.Дополнены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным частным партнерам:
Новым законодательством предусматривается ГЧП по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры. Которое обеспечит инженерно-коммуникационную инфраструктуру проектов, направленных на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств как для отдельных проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так и в рамках создания индустриальных зон.
Также нововведением является осуществление полного возмещения затрат частного партнера по проектам ГЧП исключительно тогда, когда эксплуатация объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения не обеспечивает окупаемость инвестиций частного партнера.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!