У Минздрава пока нет прогноза развития эпидситуации в Казахстане

Сейчас будут отслеживать динамику распространения "индийского" штамма коронавируса.

Министерство здравоохранения в течение двух недель планирует отследить динамику распространения "индийского" штамма коронавируса и после этого озвучить новый прогноз развития эпидситуации, передает корреспондент zakon.kz.

Для того чтобы спрогнозировать ситуацию, мы должны сделать замеры в течение одной или двух недель - посмотреть, насколько идет распространение. Уже после этого будет смоделирована дальнейшая ситуация. Сейчас мы определили, что есть возможные мутации "индийского" штамма в Казахстане, пока отслеживаем динамику заболеваемости. В ближайшие несколько недель мы эту ситуацию оценим, посмотрим, как развиваются события, насколько заразный вирус, насколько идет распространение данного штамма по регионам. Отсюда будут сделаны конкретные выводы и прогноз, - сказал Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, "индийский" штамм коронавируса уже выявлен в Нур-Султане и Алматы. Ранее главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о заболевшей, ей оказалась домохозяйка.

Вице-премьер Ералы Тугжанов отметил, что локдаун из-за "дельта-штамма" вводить не будут.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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