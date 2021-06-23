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Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Куаныш Ергалиев назначен вице-министром образования и науки РК, сообщает zakon.kz.
Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен на должность вице-министра образования и науки РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы.
С 2009-го по 2014 год работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.
2014-2019 гг. - старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.
С августа 2019 и по настоящее время занимал должность ректора Университета им. Сулеймана Демиреля.
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