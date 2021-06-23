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Цой прокомментировал смерть девочки после посещения стоматолога в Нур-Султане

Фото: Pixabay 23 июня 2021, 19:22

Дело находилось на особом контроле, сказал министр.

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал смерть девочки, которая впала в кому после посещения стоматолога, передает zakon.kz.

Данное дело находилось на особом контроле. К сожалению, девочка скончалась. Было определение суда о запрете деятельности данного стоматологического центра, об отзыве лицензии. В определении было указано оставить без рассмотрения. Сами родители в суде заявили, что претензии к медорганизации не имеют, и просили не приостанавливать деятельность данной организации, - сказал он.

Министр отметил, что любые нарушения в работе медорганизаций можно обжаловать.

21 июня стало известно, что скончалась девочка, впавшая в кому после посещения стоматолога.

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