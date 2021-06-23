Транспортные полицейские привезли "серебро" с Международного турнира по мини-футболу

В ходе упорной борьбы, защищая честь нашей страны, сборная команда ДП на транспорте завоевала почетное второе место.

Транспортные полицейские стали серебряными призерами Международного турнира по мини-футболу, передает zakon.kz.

Сборная команда Департамента полиции на транспорте МВД РК по мини-футболу стала серебряным призером Международного турнира. В течение двух дней за победу боролись пять команд, представляющих силовые ведомства и правоохранительные органы Республики Казахстан и Республики Беларусь. Футбольные баталии проходили в спортивном комплексе "Виктория" Бреста, - рассказали в пресс-службе ДП на транспорте МВД РК.

Как уточняется, в завершении состязаний выступил начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК генерал-майор полиции Онал Бекиев. Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь создана уникальная платформа для широкого спектра сотрудничества.

Благодаря усилиям Президентов Казахстана и Беларуси сегодня достигнут высокий и доверительный уровень двусторонних отношений между нашими странами в разных областях. Мы очень ценим наши партнерские отношения и надеемся на дальнейшее длительное и плодотворное сотрудничество, - резюмировал Бекиев.

Он также поблагодарил организаторов данного мероприятия и пожелал им крепкого здоровья, процветания и успехов в благородном деле служения Отечеству.

Мы приложили все усилия, чтобы занять призовое место. И вот результат - почетное второе место. Я уверен, что и в дальнейшем турнир будет способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между сотрудниками ОВД наших государств, - сказал капитан сборной команды департамента Оралбек Омаров.

Кубок победителя достался сборной команде МВД Республики Беларусь, третье место заняла сборная команда брестской милиции.

Всем командам, занявшие почетные места, были вручены грамоты и ценные подарки.

Отметим, что 20-22 июня текущего года в Бресте прошел ХХІІ Международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти защитников Брестского железнодорожного вокзала.

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