Ермекбаев рассказал зарубежным коллегам о роли армии в борьбе с пандемией

Он поделился казахстанским опытом использования военного компонента в период пандемии.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев принял участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности, передает zakon.kz.

Это ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством обороны Российской Федерации с 2012 года. В конференции участвуют руководители оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, ШОС, НАТО, стран Ближнего Востока, Европы и Азии, главы международных организаций, а также представители академических кругов и эксперты неправительственного сектора. Казахстанские представители ежегодно выступают на форуме с докладами на актуальные темы. Мероприятие направлено на укрепление взаимодействия военных ведомств, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Ермекбаев выступил с докладом о роли военного ведомства в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Он поделился казахстанским опытом использования военного компонента в период пандемии.

В частности, военнослужащие проводили дезинфекцию социально значимых объектов и дорог, несли службу на блокпостах и осуществляли патрулирование в населенных пунктах. Для оказания помощи гражданскому здравоохранению были выделены врачебно-сестринские бригады, переоборудованы военно-медицинские учреждения. Силами военно-транспортной авиации осуществлялась эвакуация граждан Казахстана из-за рубежа, а также переброска войск и грузов. Были проведены специальные сборы военнослужащих запаса, - отметили в МО РК.

Всего к мероприятиям было привлечено более 13 тыс. военнослужащих. Как отмечают эксперты, по соотношению количества задействованных военных и общей численности населения страны Казахстан занимает одно из первых мест в мире. Это подчеркивает значительный вклад казахстанской армии в противодействие распространению коронавирусной инфекции.

По результатам действий в период чрезвычайного положения был принят ряд решений организационного характера. В частности, создан Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, усилены возможности войск РХБЗ, военной медицины, военно-транспортной авиации. Стали наращиваться возможности компонентов "двойного назначения", которые востребованы не только в военное, но и в мирное время, - пишет пресс-служба.

В связи с тем, что Вооруженным силам пришлось выполнять задачи органов гражданской защиты, в стране было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Участники конференции высоко оценили действия Вооруженных сил Республики Казахстан в период пандемии COVID-19.

Кроме того, в рамках визита Ермекбаев посетил одну из воинских частей специального назначения, дислоцированную в Московской области. Он ознакомился с ходом боевой подготовки, вооружением и учебно-материальной базой.

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