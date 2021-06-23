Промкооперацию на приграничных территориях предложил развивать Султанов

Стороны обсудили создание евразийской товаропроводящей системы.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на встрече в Душанбе обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопрос углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает zakon.kz.

В частности, речь шла о планах создания Казахстаном торгово-промышленных хабов в приграничных с Россией регионах.

Как заявил Султанов, "создание таких хабов вдоль международных транспортных коридоров будет способствовать промышленной кооперации между странами Евразийского экономического союза и наращиванию их экспортного потенциала". Кроме того, как отметил министр торговли РК, это даст толчок развитию приграничного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации.

Стороны также обсудили создание евразийской товаропроводящей системы, отметив, что она призвана укрепить продовольственную безопасность всех участников. Кроме того, "обеспечение стабильных и предсказуемых перетоков товаров расширит экспортные потоки на рынки третьих стран", - пишет пресс-служба МТИ.

Стороны также отметили, что у Казахстана и России имеется большой потенциал для развития сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство (животноводство), горнодобывающая отрасль, ИКТ, энергетика – модернизация и расширение электроэнергетической сети, внедрение возобновляемых источников энергии.

Отдельной точкой роста может стать туризм и ключевой проект - создание особой трансграничной туристической зоны "Гора Белуха", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По итогам первых четырех месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 20,4% и составил 6,6 млрд долларов.

Решетников пригласил делегацию Казахстана на II Каспийский экономический форум, который пройдет 11-12 августа в Москве с участием глав правительств прикаспийских государств. На форуме предстоит обсудить актуальные вопросы в области "зеленой экономики" и устойчивого развития, транспорта и логистики, энергетики и туризма, научного и культурного партнерства.

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