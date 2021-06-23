Казахстанская теннисистка победила пятую ракетку мира в Англии

В матче за выход в полуфинал наша теннисистка сразится с Анастасией Севастовой из Латвии.

Казахстанка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Истборне, обыграв украинку Элину Свитолину - 6:4, 7:6 (7:3), передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За один час 46 минут поединка Рыбакина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив три брейка и семь эйсов, два раза ошибившись при подаче. Свитолина два раза брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и три двойные ошибки. Счет в личных встречах спортсменок стал равным - 1:1, - говорится в сообщении.

В матче за выход в полуфинал соревнований Viking International Eastbourne наша теннисистка сразится с Анастасией Севастовой из Латвии.

Еще одна казахстанка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Варварой Грачевой не смогла пройти в полуфинал парного турнира в немецком Бад-Хомбурге, проиграв хорватке Дарии Юрак и словенке Андрее Клепач - 1:6, 3:6.

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