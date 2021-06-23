Птичий грипп вновь обнаружен в СКО

Жители села обнаружили тушки более 100 уток и двух чаек.

В селе Саумалколь Айыртауского района погибли дикие птицы, передает zakon.kz.

Проведена вакцинация домашней птицы в населенных пунктах, расположенных вблизи озера Саумалколь. Вакцинировано 7600 голов птиц. В целом по области вакцинировано 485 тыс. голов птиц. Эпизоотическая ситуация по гриппу и другим болезням стабильная, новых фактов падежа как дикой, так и домашней птицы не зарегистрировано, - приводит телеканал "Астана" слова руководителя отдела Управления ветеринарии СКО Кайырлы Казанова.

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Как уточняется, жители села обнаружили тушки более 100 уток и двух чаек. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что падеж произошел из-за инфекции.

К слову, прошлой осенью в регионе вирус уничтожил более полумиллиона кур и гусей. Пострадавшие птицефабрики до сих пор не могут восстановить поголовье. Сейчас специалисты вакцинируют птиц, чтобы не допустить распространения смертоносной заразы.

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