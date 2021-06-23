Сборная Испания разгромила словацких футболистов на Евро-2020

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу Испании.

Состоялся матч сборных Словакии и Испании в рамках третьего тура группового чемпионата Европы-2020. Встреча прошла на стадионе "Олимпико де Севилья" в Испании, сообщает zakon.kz.

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В первом же тайме отличилась команда Словакии. Вратарь Мартин Дубравка переправил мяч в сетку собственных ворот на 30 минуте.

На третьей добавленной минуте первого тайма испанский защитник Эмерик Ляпорт забил головой второй гол словацкой сборной.

Второй тайм прошел не менее зрелищно. Третий гол забил на 56 минуте испанский полузащитник Пабло Сарабия.

Четвертый гол пяткой на 67 минуте отправил в ворота соперников испанец Ферран Торрес.

На 71 минуте после удара испанского полузащитника Тьяго Альканатара вратарь Словакии отбил мяч в сторону Юрая Куцка, который, пытаясь выбить его в поле, переправил в итоге в сетку собственных ворот (автогол).

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу Испании.

Ночью 24 июня состоятся матчи Португалия-Франция и Германия-Венгрия.

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