Швеция в жесткой борьбе вырвала победу у Польши на Евро-2020

Ночью 24 июня состоятся матчи Португалия-Франция и Германия-Венгрия.

Состоялся матч сборных Швеции и Польши. Встреча заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz.

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Счет открыл шведский полузащитник Эмиль Форсберг. Уже на второй минуте первого тайма он получил пас, вошел в штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот соперников.

Он же порадовал своих болельщиков на 59 минуте. Форсберг подобрал отскок возле штрафной и пробил. Мяч пролетел над перекладиной. Шведы выиграли борьбу и убежали в контратаку. Шведский полузащитник Деян Кулушевски убежал по правому флангу и сделал передачу на Форсберга, который в касание технично уложил мяч в нижний угол ворот.

Первый гол в ворота сборной Швеции забил на 61 минуте Роберт Левандовски. Он зацепился за мяч, вошел в штрафную, качнул Линделефа и великолепно пробил в дальнюю девятку.

Затем на 84 минуте Левандовски повторил атаку на ворота и сравнил счет.

Полузащитник Виктор Классон буквально на 94 минуте решил исход встречи в пользу Швеции.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу Швеции.

Ночью 24 июня состоятся матчи Португалия-Франция и Германия-Венгрия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Португалия-Франция: победа Португалии - 3.85, победа Франции - 2.14, ничья - 3.35.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Германия-Венгрия: победа Германии – 1.18, победа Венгрии – 16.5, ничья – 8.3.

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