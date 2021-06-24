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Восьмилетний ребенок погиб от удара током у фонарного столба в Актау

Фото: lada.kz 24 июня 2021, 00:10

Как сообщили очевидцы, ребенок схватился за столб, вследствие чего его ударило током.

Трагический случай произошел 23 июня около 22:00 в 5 микрорайоне Актау, передает zakon.kz.

У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребенок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа, - рассказали "Ладе" в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ребенок скончался на месте ЧП.

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