Восьмилетний ребенок погиб от удара током у фонарного столба в Актау

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Как сообщили очевидцы, ребенок схватился за столб, вследствие чего его ударило током.
Трагический случай произошел 23 июня около 22:00 в 5 микрорайоне Актау, передает zakon.kz.
У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребенок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа, - рассказали "Ладе" в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Ребенок скончался на месте ЧП.
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