Греческий монах облил кислотой семь митрополитов в монастыре Петраки

Нападение иеромонах Верийской епархии совершил после его отстранения от служения.

Два митрополита доставлены в ожоговое отделение Больницы травм, а еще пять человек, имеющие более легкие ожоги, находятся на лечении в больнице "Лаико Носокомио", передает zakon.kz.

Нападение с помощью кислоты совершил иеромонах Верийской епархии после решения о его отстранении от служения, принятого Синодальным судом, в котором принимали участие семь митрополитов. В ходе нападения пострадали также двое священнослужителей синодальных судов, - пишет ТАСС.

Министр здравоохранения Василис Кикилиассообщил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис просил его постоянно информировать о состоянии здоровья пострадавших.

Мицотакис позвонил в среду вечером главе Элладской православной церкви, архиепископу Афинскому и всея Греции Иерониму и "выразил свое глубочайшее сожаление по поводу гнусного нападения на членов Синодального суда в монастыре Петраки", отметило агентство.

Премьер-министр заверил архиепископа, что государство окажет всю возможную медпомощь для скорейшего выздоровления священнослужителей.

Полиция начала расследование инцидента.

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