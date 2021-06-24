Евро-2020: Португалия сыграла вничью с Францией - Роналду оформил дубль

Если ранее самым интересным матчем на Евро-2020 можно было назвать игру Германия-Португалия 19 июня, то теперь у нее появился конкурент. Правда, со все той же Португалией в главных ролях.

Матч действующего чемпиона Европы против действующего чемпиона мира прошел на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и закончился со счетом 2:2, сообщает zakon.kz.

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Если ранее самым интересным матчем на Евро-2020 можно было назвать игру Германия-Португалия 19 июня, то теперь у нее появился конкурент. Правда, со все той же Португалией в главных ролях. "Европейские бразильцы" держат в напряжении все время, всегда дают сдачи и стремиться сделать любую игру максимально зрелищной. Намерено или нет – неизвестно, но наблюдать за их игрой, радость для всех любителей футбола.

Ранее португальцы вместе с немцами выдали самый результативный матч Евро, в котором подопечные Фернанду Сантушу потерпели поражение со счетом 2:4. Тренер Жозе Моуриньо тогда прямо заявил, что команде повезло не проиграть немцам хуже. Но сегодня, стремясь реабилитироваться за то поражение, португальцы вновь развернулись. Ну или один из португальцев. Возможно, самый известный после Магеллана.

Все голы за "команду избранных" сегодня забивал великий Роналду. На 31-й минуте в ворота сборной Франции был назначен пенальти и Криштиану, переиграв Льориса, сильнейшим ударом отправил мяч в левый нижний угол. 1:0 в пользу сборной Португалии.

Французы сравняли счет в конце добавленного времени первого тайма. Бензема также не промахнулся во время пенальти и распечатал ворота французов, ударом в девятку. 1:1.

Он же забил второй гол на второй минуте второго тайма. Будто и не уходив из штрафной, поймал пас от Погбы и снова вложил мяч в ворота Патрисиу. Арбитр сначала зафиксировал оффсайд, но разобрались быстро. Гол засчитан – 2:1 в пользу сборной Франции.

Пришла пора уже португальцам сравнивать счет – и Роналду оформил дубль. На 60 минуте игры, он вошел в штрафную и выстрелил в левый угол, когда вратарь французов бросился в правый. 2:2.

Счет на табло сохранился до конца игры.

Против сильных соперников Португалия обычно выступает успешно – за два последних года команда расписала две ничьи с Испанией, дважды победила Хорватию и выиграла финал Лиги наций у Нидерландов.

Командам группы F повезло с жеребьевкой. Свои матчи третьего тура они проводили последними, когда расклады в других квартетах уже были известны.

Хотя сама группа непредсказуемая, даже хаотичная. Перед последним туром все три команды имели шанс как выиграть, так и остаться на третьей строчке. Только французская сборная гарантировала себе участие в плей-офф.

Итого: по итогам параллельной игры, Франция и Германия вышли в плей-офф, заняв первые два места в группе. Португалия также пробилась в 1/8-ю в числе лучших команд, заняв в группе третье место.

27 раз играли до этого португальцы и французы. В этих встречах 19 раз побеждала Франция, 6 раз праздновала успехи Португалия и еще 2 раза соперники сыграли вничью.

Результативностью, по неизвестным причинам, эти встречи до сегодняшнего дня, не блистали.

Франция не проигрывала в 20 последних матчах

Франция не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против Португалии

Португалия не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Следующая игра состоится в субботу 26 июня. На Евро-2020 сыграют сборные Уэльса и Дании.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Уэльс – Дания: победа Уэльса – 5.40, победа Дании – 1.88, ничья – 3.25.

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