Венгрия покидает Евро-2020 после игры с Германией

Итог игры почти сенсационный - 2:2. Но Венгрия все равно покидает чемпионат.

Команды Германии и Венгрии в рамках группы F Евро-2020, встретились на "Альянц-Арене" в Мюнхене, сообщает zakon.kz.

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Играли по под проливным дождем. То ли это, то ли была другая причина, но сборная Германии не сумела расправится с официальным аутсайдером группы - сборной Венгрии.

Венгры прошли далеко, возможно даже дальше, чем сами рассчитывали. Не факт, что они сами поверили бы, что к третьему туру будут иметь шансы на выход из группы.

Их первый матч с Португалией 15 июня складывался хорошо вплоть до последней десятиминутки, когда выдохшиеся мадьяры, и без того оборонявшиеся всю игру, нахватались мячей за последние 10 минут игры. Потом с трудом удержали ничью с Францией.

И сегодня со всем этим багажом хронического аутсайдера, венгры вступили в игру и видимо от расстройства, забили немцам гол на сразу на 11 минуте игры.

Стремительнейшая атака и Адам Салаи головой, почти в упор закинул мяч в ворота Хуммельсу. 1:0 в пользу сборной Венгрии.

Сравнять счет ошарашенные немцы сумели только во втором тайме. Хаверц головой забил после паса Хуммельса. 1:1.

Менее чем через две минуты после этого Салаи забросил мяч в штрафную противника, затем туда влетел Шефер и также, головой, снова вернул своей команде преимущество. 2:1.

Отыгрались немцы только на 84 минуте. Горецку сильно пробил издалека, забил мяч в правый угол ворот противника. 2:2. Он же финальный счет.

Венгры весь мундиаль играли с полной самоотдачей, к тому же им везло. Подопечные Марко Росси сумели пробиться сквозь высокий атакующий потенциал немцев, дать бой, едва не выиграть, но все же получить ничью, которая не оставляет им шансов остаться в группе.

Сборная Венгрии не проигрывала на протяжении 11 матчей до старта Евро. Хозяева турнира, они два матча из трех на групповой стадии проводили дома.

23 июня запомнится, как один из самых интересных матчей Евро-2020, а то и в истории всех мундиалей. В тот же день Португалия сыграла интереснейший матч с Францией.

Итого: по итогам параллельной игры, Франция и Германия вышли в плей-офф, заняв первые два места в группе. Португалия также пробилась в 1/8-ю в числе лучших команд, заняв в группе третье место.

Германия не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

Германия – Венгрия: Германия не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника

Венгрия не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Следующая игра состоится в субботу 26 июня. На Евро-2020 сыграют сборные Уэльса и Дании.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Уэльс – Дания: победа Уэльса – 5.40, победа Дании – 1.88, ничья – 3.25.

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