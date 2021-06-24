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В ООН сообщили о возросшем риске применения ядерного оружия

Фото: Reuters 24 июня 2021, 06:11

Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться.

ООН отмечает возрастающий риск применения ядерного оружия в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на видеоконференции Фонда Карнеги.

Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны, - сказала она.

По ее словам, в организации очень обеспокоены подобными перспективами. Среди причин нынешней ситуации Накамицу назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений.

Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться, - добавила она.

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