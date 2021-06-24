Землетрясение магнитудой 3.8 произошло на юге от Алматы

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Минувшей ночью на юге от города Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

24 июня 2021 г. в 2:49 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 362 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.8.Магнитуда MPV 3.8.Координаты эпицентра 39.94° с.ш. 77.01° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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