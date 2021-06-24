В Китае уничтожили улики источника лабораторного распространения КВИ - Трамп

Бывший президент США рассказал, что с самого начала был убежден в том, что инфекция начала распространяться именно из китайской лаборатории.

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что власти КНР уже уничтожили якобы имевшиеся доказательства распространения коронавируса нового типа из лаборатории в городе Ухань, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По словам бывшего главы Белого дома, он изначально был убежден в том, что коронавирус начал распространяться из китайской лаборатории.

Мне это казалось вполне очевидным. Я заявлял об этом уже давно. Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Но есть и те, кто считает, что это не было случайностью, - отметил экс-президент.

Во время беседы политику также задали вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения коронавируса. Бывший американский лидер ответил: «Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб».

Сейчас, как считает республиканец, версия о распространении вируса из китайской лаборатории набирает в США популярность.

Казалось, что все это уходит, а теперь это главная тема в Америке и, возможно, во всем мире. Дело в том, что всему миру был нанесен страшный ущерб. В этом нужно дойти до сути. В идеальном случае мы должны заставить Китай заплатить, - добавил Трамп.

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