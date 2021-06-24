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Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото: pixabay 24 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 568,
  • в городе Алматы - 186,
  • в городе Шымкент - 47,
  • в Акмолинской области - 36,
  • в Актюбинской области - 40,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 60,
  • в ВКО - 78,
  • в Жамбылской области - 21,
  • в ЗКО - 91,
  • в Карагандинской области - 145,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области - 29,
  • в Мангыстауской области - 36,
  • в Павлодарской области - 40,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 27.
Всего в стране подтверждено 413 267 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 319,
  • в городе Алматы - 112,
  • в городе Шымкент - 18,
  • в Акмолинской области - 20,
  • в Актюбинской области - 9,
  • в Алматинской области - 11,
  • в Атырауской области - 53,
  • в ВКО - 36,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 63,
  • в Карагандинской области - 120,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангыстауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 77,
  • в СКО - 7,
  • в Туркестанской области - 19.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек.

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