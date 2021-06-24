Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 568,
- в городе Алматы - 186,
- в городе Шымкент - 47,
- в Акмолинской области - 36,
- в Актюбинской области - 40,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 60,
- в ВКО - 78,
- в Жамбылской области - 21,
- в ЗКО - 91,
- в Карагандинской области - 145,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области - 29,
- в Мангыстауской области - 36,
- в Павлодарской области - 40,
- в СКО - 25,
- в Туркестанской области - 27.
Всего в стране подтверждено 413 267 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 319,
- в городе Алматы - 112,
- в городе Шымкент - 18,
- в Акмолинской области - 20,
- в Актюбинской области - 9,
- в Алматинской области - 11,
- в Атырауской области - 53,
- в ВКО - 36,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 63,
- в Карагандинской области - 120,
- в Костанайской области - 1,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангыстауской области - 2,
- в Павлодарской области - 77,
- в СКО - 7,
- в Туркестанской области - 19.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек.
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