Я покажу казахский стиль: Жанибек Алимханулы прибыл в Лас-Вегас на бой с экс-чемпионом мира

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26 июня он сразится с бывшим чемпионом мира WBA Regular в средней категории Робом Брантом.
Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) сообщил о своем прибытии в Лас-Вегас, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
26 июня спортсмен сразится с бывшим чемпионом мира WBA Regular в средней категории Робом Брантом (26-2, 18 КО).
Мы в Лас-Вегасе. В субботу в Вегасе будут большие новости, и весь мир об этом узнает. То, что происходит в Вегасе, не должно оставаться в Вегасе. Я покажу казахский стиль, - написал в twitter Жанибек.
По времени Нур-Султана бой Алимханулы - Брант начнется около 8 утра 27 июня.
В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в октябре, когда во втором раунде нокаутировал аргентинского боксера Гонсало Корию (16-4, 6 КО). Роб Брант провел свой последний бой в августе 2020-го, удосрочив в пятом раунде украинца Виталия Копыленко (28-3, 16 КО).
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