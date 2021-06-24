Назван способ восстановить печень без лекарств

Одним из наиболее эффективных способов запустить работу печени являются соки.

Диетолог и гастроэнтеролог рассказала, как восстановить работу печени, не прибегая к медикаментозному лечению, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Алины Будаковской, одним из наиболее эффективных способов запустить работу печени являются соки. Одними из самых полезных диетолог назвала морковный и тыквенный. Будаковская отметила, что в оранжевых и желтых овощах содержится много каратиноидов, которые уменьшают разрушительное воздействие токсинов. Дневная норма - стакан объемом 250 миллилитров. Также полезны будут овощные соки - в особенности, из свеклы.

Свекла - незаменимый продукт в рационе, поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства. В чистом виде пить свекольный сок достаточно сложно, поэтому его лучше добавлять в другие соки, - заявила диетолог.

Особое внимание эндокринолог уделила минеральной воде, особенно, если в ней содержится гидрокарбонат кальция - именно он делает напиток соленым. По словам Будаковской, минеральная вода способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени. Она отметила, что здоровым людям следует употреблять стакан минеральной воды раз в день за полчаса до приема пищи. При нарушениях работы печени рекомендуется выпивать до трех стаканов в день.

Также в список вошел кофеин, который активирует выделение ферментов печени, влияющих на метаболизм. Гастроэнтеролог уточнила, что стоит выбирать натуральный кофе, а не растворимый, а также посоветовала ограничить потребление напитка до двух-трех чашек в день с молоком низкой жирности.

Само молоко тоже рекомендуется пить для улучшения работы печени, однако оно должно иметь низкий процент жирности.

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