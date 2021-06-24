Кому стоит воздержаться от отдыха на море, рассказал врач

По его словам, пополнить запас нужных минералов и йода можно и альтернативными методами.

Врач рассказал, кому стоит воздержаться от отдыха на море, передает zakon.kz.

Как пояснил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, отдых на море полезен для жителей средней полосы, а особенно северных районов, однако в сложной эпидситуации лучше отдохнуть недалеко от дома.

Для жителей климата средней полосы, а особенно более северных районов, отдых у моря действительно полезен. Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация. В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат. Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, переболевшим заболеваниями легких, - рассказал он.

Принимая решение об отпуске на море, как отметил врач, необходимо брать в расчет эпидобстановку, повышенный спрос и цены в этом году, и оценить, стоят ли риски, связанные с этими факторами, нервов.

Также очень важно перед отпуском вакцинироваться. Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море, часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок. А самым эффективным и безопасным способом защититься от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида, является вакцинация. Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее. Андрей Тяжельников

По его словам, пополнить запас нужных минералов и йода можно и альтернативными методами, а спокойно и безопасно отдохнуть можно и не выезжая далеко от дома.

Врач считает, что качественно отдохнуть можно в любом месте, даже оставаясь в городе - если занять себя интересными развлечениями, больше бывать на свежем воздухе и получать позитивные эмоции.

Пандемия коронавируса изменила привычные представления многих людей в мире о формате отпусков. Многие соотечественники стали больше проводить времени на природе, на дачах, в недалеких поездках, нежели в дальних, особенно за рубежом. И я знаю многих, кому это понравилось. Андрей Тяжельников

Как отметил врач, если все же принято решение о дальней поездке, то стоит помнить, что резкая смена климата - это всегда стресс для организма, и ему необходимы время и силы на адаптацию.

Поэтому при планировании таких поездок необходимо закладывать время на акклиматизацию как в одну сторону, так и обратно. Горы - это особая история. Если это серьезное восхождение, то там необходимо соблюдение многих правил адаптации. Особенно к изменению климатических условий, которое может оказать нагрузку на иммунную систему, внимательно нужно отнестись людям, недавно переболевшим какими-либо заболеваниями. Иммунитет у них и так ослаблен болезнью, и лишние нагрузки нежелательны. Андрей Тяжельников

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