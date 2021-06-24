Как будут решать проблему ветхого жилья в Алматы

Руководитель Социально-предпринимательской корпорации Алматы Аскар Билисбеков рассказал, с какими проблемами сталкивается программа реновации ветхого жилья в мегаполисе.

В Алматы планируют снести почти полторы тысячи ветхих домов. Работы уже начаты, часть жильцов переселили, но городские власти столкнулись с рядом проблем. Корреспондент zakon.kz поговорил с руководителем Социально-предпринимательской корпорации Алматы Аскаром Билисбековым и узнал, чего опасаются горожане при сносе жилья и чем алматинская реновация отличается от схожих программ в США и Юго-Восточной Азии.

В Алматы приняли пятилетнюю программу реконструкции ветхого жилья. Всего планируется снести 1427 двухэтажных домов, которые были построены в период с 1930 по 1975 год. Больше всего их в Турксибском районе - 607 домов, меньше всего - в Наурызбайском - 27.

С 2021 по 2025 год планируется снести 708 домов. Власти объясняют, что на месте ветхого жилья построят современные дома, и они будут более безопасны. Пока идет переселение, алматинцам предоставляют бесплатное временное жилье (за исключением коммунальных услуг). После того, как дом будет построен, им предоставят квартиру по принципу "комната за комнату" в соответствии с техническими паспортами на квартиры, вне зависимости от количества проживающих. При этом собственник может увеличить квадратные метры квартиры за дополнительную плату. Уполномоченный орган по реализации программы реновации жилья - СПК Алматы.

Глава СПК Алматы Аскар Билисбеков ответил на ряд вопросов, касающихся реновации.

- Чем занимается Социально-предпринимательская корпорация?

- В данной ситуации мы выступаем "посреднической" платформой между жителями, общественностью и инвестором. Программа реновации обсуждается много лет. Пилотно она ("Программа по сносу ветхих домов на 2012-2015 годы". - Прим.) начала реализовываться в 2012 году. Всего было снесено около 56 домов. Это очень мало, а мы говорим еще и про панельные дома, которые тоже вызывают вопросы по своей сейсмоустойчивости.

Мы говорили про опыт США, Германии, Юго-Восточной Азии. Там все достаточно директивно. То есть вопрос решается на уровне государства и за счет государства. Роль СПК в этой программе четко определена. СПК - оператор программы. Конечно, мы делаем это в тесном сотрудничестве с акиматом Алматы, с Генпланом, с главным архитектором города, с заместителями начальников управлений, с маслихатом отрабатываем. Мы помогаем с переселением, у нас переговорная позиция.

Сегодня мы также работаем в направлении получения бюджетных средств, потому что хотим помогать реализовывать данную программу вместе с инвесторами для создания переселенческого фонда. Мы запросили на пять лет 50 млрд тенге. Ежегодное выделение 10 млрд тенге на создание переселенческого фонда в размере 3000 квартир, чтобы сдвинуть небольшой пласт, достаточно существенное, в Турксибском, Жетысуском районе - это самые критичные районы с точки зрения концентрации ветхого жилья. Но пока у нас есть вопросы законодательного характера. Мы сейчас с Министерством индустрии, Комитетом строительства, акиматом вплотную отрабатываем вопросы. Надеюсь, к осени будет понимание.

- Как вы уговариваете жителей на снос их жилья?

- Очень важно отметить, это не снос ветхих строений. Снос воспринимается как автоматическое действие при согласии или несогласии жителей. Это не так, Конституция РК гарантирует право на собственность. Мы говорим, что нам необходимо 100% согласие жителей для замещения данных строений, которые относятся к ветхому жилью.

На самом деле большинство жителей не нужно уговаривать. Там ужасающие картины условий, в которых живут люди. Это прогнившие полы, прогнившие стены, мерзлота зимой, жара летом, туалет на улице. Те вещи, которые для нас с вами приличные, в этих ветхих строениях на сегодняшний день, к сожалению, нет. Эти жители 100% готовы переезжать, готовы уехать хоть куда, даже в область, лишь бы не жить там. Здесь не приходится уговаривать, убеждать людей, доказывать.

Другой вопрос, когда мы говорим про центральную часть города, где также есть двухэтажные строения. Часть из них кирпичные, часть - каркасно-камышитовые, но при этом полы у них прогнившие и сами строения с точки зрения износа на 300% изношены. 300%, понимаете?

Здесь я привел в пример Южную Корею, где происходит замещение жилья и вообще обновление жилищного фонда каждые 15 лет. А мы с вами говорим про те дома, которые были построены в начале XX века. Сейчас XXI век, а мы до сих пор буксуем на месте, потому что есть люди, которые против.

Программа работает по принципу "комната на комнату". В центральной части люди хотят получить квартиру там же, что в текущей ситуации не всегда возможно с точки зрения инвестора.

- Допустим, в центре Алматы, где есть ветхое жилье, часть жителей против переселения. Как вы ведете с ними переговоры?

- Мы пытаемся перестроить проект. Например, нашумевший проект на Бухар Жырау, мы сразу же отправили застройщикам на доработку, провели общественные слушания с привлечением экспертов, общественников, жителей города, чтобы они сказали, что нравится и не нравится в данном проекте, внести коррективы, чтобы было 100% согласие. Но там как раз-таки 70-80% "за". Из-за 20% есть риски.

- Вместо двухэтажных домов будут построены высотки, в которые заселятся сотни человек, соответственно, будут огромные очереди в школы, больницы. Будет ли инвестор заниматься строительством этих объектов?

- Во-первых, вместо двухэтажных домов не всегда будут строиться высотки, потому что есть ограничения, наложенные правилами застройки, которые мы приняли. Во-вторых, самой программой. Если правила не позволяют строить выше пяти этажей, мы не можем построить высотку. Эти правила не всегда позволяют сделать эту программу привлекательной для инвесторов.

По объектам социального значения. Как я уже говорил, это обязательство накладывается на инвестора. Обязательно строительство объектов социального значения - дошкольные, школьные, другие объекты образования, объекты здравоохранения.

- Программа начала уже действовать, началось ли переселение?

- Программа идет, но не так, как хочется. Если мы будем идти сегодняшними темпами, то в 2021-2025 годах 708 домов не будет замещено.

708 домов - это на 2021-2025 годы, 719 - это достаточно сложное, но перспективное направление. Там больше, наверное, будут бюджетные средства. Из этих 708 домов по 280-ти уже ведутся проектные работы в активной фазе.

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