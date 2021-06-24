Компания Moderna переименовала вакцину от коронавируса

Препарат от коронавируса от американской компании Moderna получил новое название.

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Ранее название препарата совпадало с названием компании, по-новому вакцина будет называться Spikevax. Причины ребрендинга в Moderna не пояснили.

В начале мая 2021 года Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. В шорт-лист тогда попали "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis.

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Кроме того, Moderna взяла и награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины". BioNTech в этой номинации "получил весьма высокую оценку".

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