Избран новый член Счетного комитета

Им стал Нурлан Нуржанов.

На пленарном заседании Сената избрали нового члена Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета. Им стал Нурлан Нуржанов, передает корреспондент zakon.kz.

Нурлан Амангелдиевич - государственный аудитор высшей категории. Имеет международный сертификат в области финансового контроля и государственного аудита, является действующим членом Счетного комитета. На основании представления председателя Сената Комитет по финансам и бюджету рекомендует назначить Нурлана Нуржанова на должность члена Счетного комитета, - сообщила председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина.

Нурлан Нуржанов родился 8 апреля 1975 года. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. На государственной службе с 1997 года.

Отмечается, что с июня 2016 года по настоящее время работает в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета. Под его руководством проведено 13 аудиторских мероприятий, разработаны 10 нормативно-методологических документов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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