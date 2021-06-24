Сенаторы одобрили передачу нескольких налогов в районные бюджеты

Законопроект, который приняли в Сенате, расширяет самостоятельность сельских, районных и городских властей.

Депутаты Сената приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти", передает корреспондент zakon.kz.

Законопроект, который приняли в Сенате, расширяет самостоятельность сельских, районных и городских властей. Единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков, а также плата за продажу права аренды земельных участков теперь будут поступать в районные бюджеты.

- В целях укрепления бюджета местного самоуправления предлагается передать на четвертый уровень бюджета дополнительно четыре вида налогов и платежей. Кроме того, предлагается создать резерв аппарата акима сельских округов. Эти средства по инициативе местного сообщества будут направляться на неотложные затраты и составлять не более 10% от собственных доходов. Предусматривается введение корректировки бюджета для аппарата акима сельского округа по аналогии с вышестоящими уровнями, - рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Отмечается, что изменений коснется и деятельности маслихатов. Должность председателя сессии будет упразднена, а решения маслихатов больше не нужно будет регистрировать в органах юстиции. Еще одно новшество, прописанное в законе, касается изменения статуса населенных пунктов. Город может перестать называться таковым, если он не соответствует требованиям на протяжении 5 лет, а села – в течение 3 лет.

- Принятый закон предоставляет новые возможности властям сельского, районного и городского уровней для оперативного решения задач местного значения. Расширяются также права депутатов вновь избранных маслихатов и совершенствуется в целом работа маслихатов. Надеемся, что в дальнейшем эти изменения придадут новый импульс развитию регионов, - сказал на пленарном заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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