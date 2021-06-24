Нигматулин: на контроле фракции Nur Otan - Дорожная карта по исполнению предвыборной программы

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Нурлан Нигматулин на заседании фракции Nur Otan акцентировал внимание на поручении Елбасы.
Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции "Nur Otan" Нурлан Нигматулин провел заседание фракции, на котором обозначил перед депутатами-членами фракции ряд задач в связи с предстоящим выездом парламентариев в регионы, сообщает zakon.kz.
Прежде всего Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на поручении Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева подходить системно к решению проблем каждого региона, оперативно реагировать на резонансные вопросы, а также укреплять обратную связь с населением.
В настоящее время все депутаты Мажилиса закреплены за конкретным регионом, по каждому из которых определены координаторы групп.
Говоря о предстоящем выезде депутатов в регионы, Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость проведения встреч, приемов граждан, а также обсуждения важнейших вопросов на разных площадках не только в городах и районах, но и самых отдаленных населенных пунктах.
Во главу угла необходимо поставить интересы самых разнообразных социальных групп, как это и обозначено в Предвыборной программе партии. Проблемы, требующие решения на государственном уровне, по завершении выездной работы будут тщательно проанализированы, обобщены и направлены в Правительство для принятия конкретных действий, - сказал Нурлан Нигматулин.
При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание на работе депутатов по "Дорожной карте", утвержденной Председателем партии для выполнения предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!".
Каждый из 362 пунктов "Дорожной карты" закреплен за конкретным депутатом и ответственным госорганом. Кроме того, приняты дорожные карты по реализации 216 региональных предвыборных программ партии. Во время выезда важно провести анализ выполнения пунктов региональных дорожных карт. Вместе с ответственными государственными органами мы должны обеспечить эффективное и своевременное исполнение всех пунктов "Дорожной карты". Такую задачу поставил пред нами Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Все высказанные вопросы, предложения и проблемы будут обобщены и учтены в дальнейшей законодательной работе.
Встречи будут организованы с учетом санитарных норм и эпидемиологической ситуации в регионах.
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