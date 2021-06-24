Нигматулин: на контроле фракции Nur Otan - Дорожная карта по исполнению предвыборной программы

Нурлан Нигматулин на заседании фракции Nur Otan акцентировал внимание на поручении Елбасы.

Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции "Nur Otan" Нурлан Нигматулин провел заседание фракции, на котором обозначил перед депутатами-членами фракции ряд задач в связи с предстоящим выездом парламентариев в регионы, сообщает zakon.kz.

Прежде всего Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на поручении Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева подходить системно к решению проблем каждого региона, оперативно реагировать на резонансные вопросы, а также укреплять обратную связь с населением.

В настоящее время все депутаты Мажилиса закреплены за конкретным регионом, по каждому из которых определены координаторы групп.

Говоря о предстоящем выезде депутатов в регионы, Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость проведения встреч, приемов граждан, а также обсуждения важнейших вопросов на разных площадках не только в городах и районах, но и самых отдаленных населенных пунктах.

Во главу угла необходимо поставить интересы самых разнообразных социальных групп, как это и обозначено в Предвыборной программе партии. Проблемы, требующие решения на государственном уровне, по завершении выездной работы будут тщательно проанализированы, обобщены и направлены в Правительство для принятия конкретных действий, - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание на работе депутатов по "Дорожной карте", утвержденной Председателем партии для выполнения предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!".

Каждый из 362 пунктов "Дорожной карты" закреплен за конкретным депутатом и ответственным госорганом. Кроме того, приняты дорожные карты по реализации 216 региональных предвыборных программ партии. Во время выезда важно провести анализ выполнения пунктов региональных дорожных карт. Вместе с ответственными государственными органами мы должны обеспечить эффективное и своевременное исполнение всех пунктов "Дорожной карты". Такую задачу поставил пред нами Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Все высказанные вопросы, предложения и проблемы будут обобщены и учтены в дальнейшей законодательной работе.

Встречи будут организованы с учетом санитарных норм и эпидемиологической ситуации в регионах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!