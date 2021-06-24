В Алматы оправдали известного судмедэксперта

Метелева обвиняли в даче заведомо ложных показаний.

В Алматы вынесли приговор Эдуарду Метелеву, передает zakon.kz.

Судебно-медицинского эксперта Эдуарда Метелева, которого обвиняли в даче заведомо ложных показаний, оправдали.

Метелева Эдуарда признать невиновным и оправдать за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Меру пресечения в виде подписки о невыезде по вступлению приговора в законную силу отменить. Признать за оправданным право на возмещение вреда, причиненного за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Разъяснить ему право на реабилитацию, - зачитал приговор судья Иманкулов.

Метелева обвиняли в даче заведомо ложных показаний по делу о смерти шестилетней Лизы Пылаевой. Девочка погибла в мае 2019 года. Ее тело обнаружили в саду под статуей. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у девочки были сломаны шейные позвонки, а на теле обнаружили несколько ран. Было начато расследование по статье "Убийство". С тех пор прошло уже два года, но подозреваемых все еще нет.

К делу был привлечен судмедэксперт Эдуард Метелев. Он предположил, что раны на теле девочки могли образоваться от укуса животного. Следствие посчитало, что Метелев сокрыл факт ознакомления с результатами экспертизы по этому делу, и он попал под суд.

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