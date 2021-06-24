Байбек поздравил журналистов с предстоящим Днем работников СМИ

По его словам, в год 30-летия независимости вручение премии приобретает особое значение.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook поздравил журналистов и представителей медиасообщества с предстоящим Днем работников СМИ, а также озвучил имена победителей республиканского конкурса "Nur Sunqar", сообщает zakon.kz.

По его словам, в год 30-летия независимости вручение премии приобретает особое значение. Национальная информационная отрасль создавалась, как и многое в нашей стране, практически с нуля, пройдя тернистый путь. Сегодня в медиасфере появились сильные и конкурентоспособные СМИ, активно развивается сегмент новых медиа.

Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, СМИ должны быть источником объективной и оперативной информации, вызывать у людей доверие. Это особенно важно в условиях массовой инфодемии и фейкньюс. Считаю, что общество и представители медиа должны совместно противостоять этому опасному явлению. При этом одной из ключевых задач является дальнейшая системная поддержка отечественных СМИ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию национальной медиасферы, подчеркивая ее важную роль в обеспечении обратной связи между гражданами и государством, - сказал Бауыржан Байбек.

Как отметил первый зампред, "Nur Sunqar" проводится партией уже 12-й раз. За это время премия стала престижной наградой среди журналистского сообщества, признанием заслуг и профессионализма работников медиасферы.

К сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в нашу жизнь. Так, уже второй год с учетом мер безопасности вручение наград проходит в онлайн-формате. В этом году для участия в конкурсе был подан 291 материал. Конкурсная комиссия определила победителей по 8 номинациям. Учитывая юбилей нашей страны, также была учреждена номинация за лучший материал об успехах Казахстана - "Тəуелсіздік тағылымы". От имени руководства партии и от себя лично поздравляю победителей премии "Nur Sunqar-2021"! Пользуясь возможностью, также хочу поздравить всех представителей медиасферы с профессиональным праздником - Днем работников СМИ - и пожелать крепкого здоровья, благополучия, новых творческих побед! - заключил Байбек.

По информации пресс-службы партии, лауреатом премии в номинации "Елбасы салған сара жол" стал журналист газеты "Орталық Қазақстан" Ерсин Мусабеков. Журналист газеты "Ана тілі" Нұрперзент Домбай и заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства "Аzattyq-ruhy.kz" Ардак Сеитказин награждены в номинации "Тәуелсіздік тағылымы".

В номинации "Телевизия үздігі" победила ведущая телеканала "Atameken Business" Мейрамгуль Мадали. Работа журналиста Агентства "Хабар" Ирины Камышовой была отмечена в номинации "Партия жаршысы".

Статуэтку "Nur Sunqar" в номинации "Блогосфера үздігі" получил главный редактор интернет-ресурса "Newsroom.kz" Олжас Беркинбаев. В номинации "YouTube Үздігі" победил журналист Нартай Аралбайұлы.

В номинации "Ұшқыр қалам" лучшим признан журналист газеты "Астана ақшамы" Калиакбар Үсемханұлы, а в номинации "QazNet Үздігі" победили Ренат Ташкинбаев и Турар Казангапов из информационного портала "Tengrinews.kz".

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