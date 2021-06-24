В указ об Ассамблее народа Казахстана могут внести изменения

Правительство внесло на рассмотрение президенту проект указа об Ассамблее народа Казахстана.

Правительство внесло на рассмотрение Президента Казахстана проект Указа "О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2011 года № 149 "О Положении об Ассамблее народа Казахстана", сообщает zakon.kz.

Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Президент Республики Казахстан:

1) образует и реорганизует Ассамблею;

2) определяет направления деятельности Ассамблеи;

3) назначает и освобождает от должностей руководящих должностных лиц Ассамблеи;

4) созывает сессию Ассамблеи;

5) осуществляет иную деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан".

Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею, от которого он вправе отказаться.".

28 апреля 2021 года Елбасы передал полномочия возглавлять АНК нынешнему Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву,

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