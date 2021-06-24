Глава ЦИК не явился на заседание из-за контакта с больным коронавирусом

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Берик Имашев продолжает работать дистанционно, сказал его заместитель.
Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев не смог присутствовать на заседании из-за контакта с больным коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
На нашем сегодняшнем заседании присутствуют шесть членов Центральной избирательной комиссии. Председатель Центризбиркома Берик Имашев отсутствует в связи с контактом с заболевшим COVID-19, - сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
Он подчеркнул, что Берик Имашев получил два компонента вакцины, ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Отвечая заранее на возможные вопросы, сообщаем, что Берик Мажитович дважды вакцинирован, ПЦР-тест отрицательный. Чувствует себя хорошо, симптомов коронавирусной инфекции не имеется, он продолжает работать дистанционно, - уточнил его заместитель.
Отметим, сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии рассматривают вопросы организации и проведения прямых выборов акимов сельских уровней.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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