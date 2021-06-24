В работе Ashyq снова произошел сбой

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Через четыре минуты пользователям сообщили, что работа приложения восстановлена.
В работе сервиса Ashyq снова произошел сбой, сообщает zakon.kz.
Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Ashyq для участников проекта.
Через четыре минуты пользователям сообщили, что работа приложения восстановлена.
Работа приложения восстановлена! Приносим свои извинения за предоставленные неудобства! - говорится в сообщении.
Ранее казахстанцы не раз жаловались на сбои в работе Ashyq, которые наблюдались 20, 22 и 27 мая.
Читайте также: Ashyq сломался. Почему
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!