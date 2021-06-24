Полномочия участковых расширят в Казахстане

Они смогут налагать взыскания по четырем адмправонарушениям

Сенаторы приняли Закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщает zakon.kz.

Этот закон расширяет права участковых инспекторов полиции.

Они смогут самостоятельно налагать взыскания за 4 адмправонарушения: присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета на потребление табачных изделий, нарушение административного надзора и создание препятствий движению транспортных средств.

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