Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Полномочия участковых расширят в Казахстане

Фото: pkzsk.info 24 июня 2021, 12:04

Они смогут налагать взыскания по четырем адмправонарушениям

Сенаторы приняли Закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщает zakon.kz.

Этот закон расширяет права участковых инспекторов полиции.

Они смогут самостоятельно налагать взыскания за 4 адмправонарушения: присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета на потребление табачных изделий, нарушение административного надзора и создание препятствий движению транспортных средств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Модель сделала 39 операций ради обладания груди 11-го размера
Футболистка боится, что из-за хоум-видео она не выйдет замуж