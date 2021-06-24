В Казахстане могут ввести запрет на экспорт овец

Минсельхозу поручено проработать введение осенью 2021 года механизма квотирования вывоза живого скота.

Правительство совместно с заинтересованными госорганами и организациями рассмотрело предложение председателя Национальной ассоциации овцеводов Казахстана Алмасбека Садырбаева по введению полного запрета на экспорт живого мелкого рогатого скота, сообщает zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, на начало текущего года поголовье МРС составляло 20,05 млн голов. Прирост по итогам 2020 года составил 902 тыс. голов (4,7%), что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

С начала текущего года за счет приплода поголовье овец увеличилось на 7,1 млн. Таким образом, к 1 июня в Казахстане насчитывается 27,1 млн голов МРС. пресс-служба МСХ РК

В ведомстве отметили, что ежегодно в республике производится 172,4 тыс. тонн баранины. Обеспеченность внутреннего рынка составляет 100,7%. За четыре месяца текущего года преимущественно в ОАЭ, Узбекистан, Бахрейн и РФ экспортировано 538 тонн баранины.

Вместе с тем, как сообщили в Минсельхозе, другие общественные организации в отрасли овцеводства выразили свою позицию не вводить запрет на экспорт овец, так как это может отрицательно повлиять на финансовое состояние фермеров.

В текущем году из-за засушливых погодных условий отмечается рост цен на корма в южных регионах. Из-за низкого травостоя фермерам приходится заготавливать корма на большей площади, что увеличивает затраты на ГСМ и повышается стоимость кормов. Таким образом, в целях своевременной заготовки и закупа кормов фермеры будут вынуждены реализовывать приплод в летние, осенние периоды. пресс-служба МСХ РК

Также в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией в полной мере не восстановлены экспортные рынки. Стоимость авиаперевозки выросла в два раза. Не во всех регионах имеются современные сертифицированные мясоперерабатывающие предприятия, позволяющие экспортировать излишки баранины на экспорт.

Фермеры считают, что в этой непростой ситуации введение запрета на экспорт живых овец отрицательно повлияет на их финансовое состояние. Из-за низкой закупочной цены не окупятся затраты фермеров на содержание поголовья, и в дальнейшем они будут не заинтересованы увеличивать поголовье.

В Минсельхозе напомнили, что в настоящее время в Казахстане действует запрет на вывоз маточного поголовья МРС в соответствии с совместным приказом министерств сельского хозяйства и финансов.

Ранее в ведомстве сообщали, что для развития овцеводства отрасли оказывается специальная государственная помощь. Субсидируется ведение племенной работы, приобретение племенного поголовья, стоимость баранчиков, реализованных на откормочные площадки и/или мясоперерабатывающие предприятия, также субсидируются услуги по искусственному осеменению маточного поголовья в хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах.

Отмечается, что с учетом мнений сторон Межведомственная комиссия считает преждевременным введение полного запрета на экспорт живых овец.

По итогам обсуждений Минсельхозу поручено проработать введение осенью текущего года механизма квотирования вывоза живого скота в целях обеспечения сбалансированности сектора производства и реализации баранины. пресс-служба МСХ РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!