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Град ожидается в Казахстане

Фото: pixabay.com 24 июня 2021, 13:06

Лишь на западе страны сохранится жаркая погода без осадков.

Прогноз погоды в Казахстане на 24-26 июня предоставили синоптики, сообщает zakon.kz.

На большей части страны пройдут дожди с грозами, выпадением града. 24 июня в Павлодарской, 25 июня в Алматинской, 24-25 июня в Восточно-Казахстанской областях ожидаются сильные дожди. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, лишь на западе страны сохранится жаркая погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем на севере до 17-28 тепла, в центре до 20-35 тепла, на северо-западе до 25-40 тепла. РГП "Казгидромет"

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