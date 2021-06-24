Град ожидается в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Лишь на западе страны сохранится жаркая погода без осадков.
Прогноз погоды в Казахстане на 24-26 июня предоставили синоптики, сообщает zakon.kz.
На большей части страны пройдут дожди с грозами, выпадением града. 24 июня в Павлодарской, 25 июня в Алматинской, 24-25 июня в Восточно-Казахстанской областях ожидаются сильные дожди. РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, лишь на западе страны сохранится жаркая погода без осадков.
По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем на севере до 17-28 тепла, в центре до 20-35 тепла, на северо-западе до 25-40 тепла. РГП "Казгидромет"
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