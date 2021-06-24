Сенаторы ужесточили уголовную ответственность за рейдерство

Если вина должностного лица будет доказана, он может получить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Депутаты Сената приняли Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметили на пленарном заседании Сената, документ был инициирован депутатами и его главная задача - защита граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов.

Для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за налоговые правонарушения вводится 10%-ный криминальный порог от налогов, подлежащих уплате за календарный год, - сказал сенатор Владимир Волков.

Кроме того, за факты рейдерства в отношении предпринимателей теперь ужесточается уголовная ответственность. Если вина должностного лица, совершившего такое преступление, будет доказана, он может получить от пяти до восьми лет лишения свободы. Раннее срок ограничивался 3-7 годами.

Приняты дополнительные системные меры для защиты наших предпринимателей от рейдерства и незаконных действий правоохранительных и контролирующих органов. Также усилена уголовная ответственность лиц, участвующих в обороте драгоценных металлов. Принятые поправки формируют дополнительные правовые основы для дальнейшего стимулирования предпринимательской деятельности и обеспечения ее защиты и поддержки, - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Документ расширяет права прокуроров на проведение проверок по жалобам предпринимателей на представителей госорганов, а также право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных госорганами. Прописаны в законе и нормы, усиливающие меры, препятствующие нелегальному обороту драгоценных металлов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!