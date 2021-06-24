В тяжелом состоянии - врачи о женщине, пострадавшей в фонтане Алматы

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Также они рассказали о состоянии двух детей.
О состоянии женщины, пострадавшей в алматинском фонтане, рассказали врачи, сообщает zakon.kz.
Пациентка находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации Центральной городской клинической больницы Алматы. Снята с аппарата ИВЛ, дышит самостоятельно. пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы
Также в ведомстве рассказали о состоянии двух детей.
Детей доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи. Состояние у обоих стабильное, жалоб нет, лечение получают. Находятся в профильном отделении. пресс-служба УОЗ Алматы
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20 июня из соцсетей стало известно, что двух девочек и женщину едва не убило током в фонтане на улице в Алматы. Инцидент произошел у здания Казахского государственного цирка. Женщину и двух детей спас студент второго курса Абылай Балапанов.
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22 июня Президент наградил второкурсника Почетной грамотой "за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей".
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