Kia: инновации и надежность для казахстанцев

С 24 по 26 июня все желающие могут посетить экспозицию бренда Kia на выставке Automechanika Astana в городе Нур-Султан.

Все больше казахстанцев отдают предпочтение бренду Kia. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в мае 2021 года в РК было продано 1030 автомобилей бренда – это на 35% больше, чем в апреле этого года и лучший результат продаж Kia за последние 5 лет.

С 24 по 26 июня все желающие могут посетить экспозицию бренда Kia на выставке Automechanika Astana в городе Нур-Султан.

На выставке будет представлен широкий модельный ряд автомобилей Kia казахстанского производства: Rio, Rio X, Cerato, Soul, Sportage, а также новинки K5 и Sorento. Более того, можно будет провести тест-драйв моделей K5, Sportage и Sorento, лично оценив эффективность инновационных систем помощи водителю. Среди них интеллектуальный круиз-контроль, система контроля рядности движения, парковочный автопилот и многие другие электронные ассистенты.

Особое внимание публики приковано к последней новинке от Kia – Sorento четвертого поколения. Этот кроссовер среднего класса задает новые стандарты в своем сегменте. Его отличают стильный дизайн, просторный и продуманный салон в 5- или 7-местном исполнении, высокий уровень безопасности, новые силовые агрегаты и актуальные опции, среди которых цифровая панель приборов Supervision, аудиосистема премиум-класса Bose, панорамная крыша и многое другое.

Бренд Kia активно развивает дилерскую сеть в Казахстане, уделяя особое внимание качеству клиентского сервиса. Сегодня во всех регионах республики действует 18 дилерских центров бренда.

Подробная информация об автомобилях Kia, комплектации, цены и контакты дилеров доступны на сайте.

Информационная линия Kia в Казахстане: 555 (звонок бесплатный).

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