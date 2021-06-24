81 процент медиков Алматы получили вакцину

Остальные пока не могут привиться, поскольку являются переболевшими.

Заместитель главы Управления здравоохранения Алматы Лауры Мырзагали сообщила, что 81% алматинских медработников получили вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

У нас был план вакцинировать около 39 тысяч медработников. Вакцинирован 81%, остальные 19% - те, кто переболел. Это неплохой показатель, - сказала она на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Во время брифинга ее также спросили будут ли выводить из консервации дополнительные койки в связи с выявлением в городе более опасного "индийского" штамма коронавируса. Мырзагали ответила, что возможен рост заболеваемости, поэтому планируется подготовить койки.

У нас в городе определены 1730 коек, как инфекционные. В этих койках у нас лежат 624 пациента. Ежедневно потихоньку нарастает госпитализация. Если вчера было 56, сегодня было уже 80. Конечно, если будет нарастать заболеваемость, мы будем вытаскивать с резервации наши койки. У нас 7011 коек могут работать как ковидные стационары, мы готовы по необходимости их вытащить. В 15:00 часов мы собираем наш штаб и будем определять при каких ситуациях мы будем потихоньку выводить из резерва данные койки. У нас с марта есть неплохой анализ, опыт. Тогда мы выводили сначала 3200, потом 6000 коек, дальше по необходимости. Точно так же мы будем определять и выводить койки из резерва, - ответила Лаура Мырзагали.

Ранее сообщалось, что в Алматы выявили "индийский" штамм коронавируса.

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