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Второй случай заражения "дельта-штаммом" выявили в Алматы

Фото: zakon.kz 24 июня 2021, 15:02

Об этом сообщили в Управлении общественного здоровья.

В Алматы еще у одного человека выявили "индийский" штамм коронавируса, передает zakon.kz.

Накануне у жительницы Алматы обнаружили "дельта-штамм" коронавируса. Сегодня, 24 июня, на брифинге у замглавы Управления общественного здоровья Алматы Лауры Мырзагали спросили, не заразились ли ее домочадцы вирусом.

Сейчас у нас только двое. Это, по-моему, женщина 1983 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Они находятся в инфекционной больнице. По другим домочадцам пока нет информации, что они заболели. Пока заболели эти двое, - рассказала она.

Ранее сообщалось, что заболевшая является домохозяйкой.

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