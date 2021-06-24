Он обещает, что в скором времени уже буду разговаривать чисто на казахском языке.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что занимается уроками по изучению государственного казахского языка каждый день по 1,5 часа, передает корреспондент zakon.kz.

Казахским языком я занимаюсь ежедневно по 1,5 часа с репетитором. Я обещаю, что в скором времени уже буду разговаривать чисто на казахском языке. У меня есть сотрудник в министерстве национальной экономики соответствующего подразделения, который обучает меня казахскому языку, - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что изучать язык ему помогают переводчики, которые работают в министерстве.

У нас есть переводчики, как и в любом министерстве, государственном органе, которые занимаются переводом документом. Среди них есть ребята, которые хорошо знают казахский язык. Мы вместе садимся и готовимся к каждому выступлению. У них есть своя методологическая база, которая наработана годами. Используя эту методологическую базу, я учу казахский язык, - уточнил глава МНЭ.

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Напомним, на первом выступлении в Мажилисе Асету Иргалиеву сделали замечание за то, что он не смогут ответить на вопрос депутата на казахском языке.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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