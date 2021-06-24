Самый молодой министр дал совет молодежи

Нужно прилагать все усилия, знания и опыт, чтобы оказаться полезным.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев поделился своим опытом работы в должности министра национальной экономики, передает корреспондент zakon.kz.

В истории Казахстана я не самый молодой министр, были и моложе меня. На сегодня в составе правительства да, я самый молодой. Это большая ответственность, большое доверие руководства страны. Нужно прилагать все усилия, знания и опыт, чтобы оказаться полезным на данном участке работы. Другой вопрос, как этого достичь. Это труд круглые сутки, труд над собой, и в рамках того участка, который доверен, - сказал Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, Асет Иргалиев был назначен на должность главы национальной экономики Казахстана 18 января 2021 года. Сейчас ему 35 лет. До него эту должность занимал Руслан Даленов, который сейчас работает заместителем председателя правления Евразийского банка развития.

Читайте также: Каждый день учу казахский язык – Асет Иргалиев

Ранее на брифинге в СЦК глава Миннацэкономики рассказал, как учит казахский язык.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!