Люди с какими именами могут дожить до 100 лет

Об этом рассказали астрологи.

Выбор имени при рождении может повлиять на дальнейшую жизнь человека, передает zakon.kz.

Астрологи рассказали 5-tv.ru, обладатели каких имен способны прожить сотню лет.

Матвей, Максим, Марк

Обладатели этих имен родились под покровительством Меркурия. Звезды им обещают долгую жизнь. Однако, как отметили астрологи, излишняя вспыльчивость или раздражительность, наоборот, могут ее укоротить.

Валентина, Екатерина, Мария, Юлия

Женщины с такими именами способны избежать любых конфликтов. По словам астрологов, вероятность того, что они получат серьезные травмы в каких-либо драках, стремится к нулю. Поэтому, по словам астрологов, до 100 лет они точно проживут.

Александр, Иван, Владимир

Мужчины с этими именами появились на свет под покровительством мощной планеты-энергии - Марса. Однако такие люди проживут дольше только в том случае, если будут соблюдать правила здорового образа жизни, не употребляя наркотики и алкоголь.

Петр, Илья, Евгений, Николай

Вам крупно повезло, если вы обладатель одного из перечисленных имен. Будучи сильные духом, мужчины с этими именами готовы пойти на любые риски. Но переусердствовать, как отметили астрологи, не стоит - увлечения дайвингом или альпинизмом могут привести к несчастному случаю.

Полина, Марина, Дмитрий, Кирилл

Этим людям покровительствует Плутон - планета трансформации и созидания. Людей с такими именами волнуют, сколько им осталось жить на белом свете, поэтому они тщательно следят за здоровьем, чтобы быть всегда в тонусе.

Ирина, Татьяна, Сергей

Эти люди, полные оптимизма и жизнелюбия, стараются не сгибаться и быть выше любых обстоятельств. В критические моменты они всегда найдут правильный выход, поэтому звезды обещают им долголетие.

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