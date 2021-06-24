В Совминке призывают алматинцев вакцинироваться

Пациенты могут привиться вакциной "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

Алматинцев призывают вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В настоящее время вакцинация остается самым действенным способом побороть инфекции. Вакцинация против коронавирусной инфекции также является одним из способов покончить с пандемией COVID-19 и вернуться к привычному, спокойному образу жизни. Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно за счет ГОБМП. Администрация поликлиники АО "Центральная клиническая больница" Совминка

Кроме того, в Совминке проводится кампания по массовой вакцинации жителей Алматы против вируса COVID-19.

Пациенты могут привиться вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса). Администрация поликлиники АО "ЦКБ"

Российская вакцина "Спутник-V" - это векторная вакцина (в состав входит S-белок коронавируса и аденовирус человека, 26 и 5 серотипы). Вакцина является двухкомпонентной, вводится два компонента для достижения эффективного иммунного ответа.

Адрес АО "ЦКБ": город Алматы, ул. Шевченко, 59. Все вопросы по вакцинации в АО ЦКБ: +7 727 261-04-50, +7 701 667 18 55. График работы: Пн-Сб: 09:00-18:00; Вс: 09:00-14:00.

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