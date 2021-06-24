Ливень ожидается в Алматы 

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Также 25 июня ожидает гроза и град.
Синоптики представили прогноз погоды на 25-27 июня в Алматы, сообщает zakon.kz.
25 июня переменная облачность, ливневый дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.
26 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.
27 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.
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